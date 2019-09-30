Brüt dış borç stoku 446,9 milyar dolar oldu

Brüt dış borç stoku 30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla 446,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.



Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklamasına göre 30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla 'Türkiye Brüt Dış Borç Stoku', 446,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Stokun milli gelire oranı ise yüzde 61,9 oldu. Aynı tarihte, 'Türkiye Net Dış Borç Stoku' ise 268,3 milyar dolar olarak gerçekleşerek olup stokun milli gelire oranı yüzde 37,2 oldu. - İSTANBUL