Son Dakika Haberleri: Brüt döviz rezervi 616 milyon dolar azaldı
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Brüt döviz rezervi 616 milyon dolar azaldı

33 dakika önce

Merkez'in brüt döviz rezervleri geçen hafta 616 milyon dolar azalarak milyar 75.1 milyar dolara geriledi.

Brüt döviz rezervi 616 milyon dolar azaldı, System.String[]
Merkez'in brüt döviz rezervleri geçen hafta 616 milyon dolar azalarak milyar 75.1 milyar dolara geriledi.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 03:17 
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