Brüt döviz rezervi 616 milyon dolar azaldı
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Merkez'in brüt döviz rezervleri geçen hafta 616 milyon dolar azalarak milyar 75.1 milyar dolara geriledi.
Merkez'in brüt döviz rezervleri geçen hafta 616 milyon dolar azalarak milyar 75.1 milyar dolara geriledi.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 03:17
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