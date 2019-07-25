Brüt döviz rezervi 616 milyon dolar azaldı

Merkez'in brüt döviz rezervleri geçen hafta 616 milyon dolar azalarak milyar 75.1 milyar dolara geriledi.

Merkez'in brüt döviz rezervleri geçen hafta 616 milyon dolar azalarak milyar 75.1 milyar dolara geriledi.

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