Son Dakika Haberleri: Brüt döviz rezervleri 2,7 milyar dolar arttı
Son Dakika Ekonomi Brüt döviz rezervleri 2,7 milyar dolar arttı - Son Dakika Ekonomi

Brüt döviz rezervleri 2,7 milyar dolar arttı

6 saat önce

Merkez Bankası toplam rezervleri 15 Kasım ile biten haftada 1 milyar 409 milyon dolar arttı.

Brüt döviz rezervleri 2,7 milyar dolar arttı, System.String[]

Merkez Bankası toplam rezervleri 15 Kasım ile biten haftada 1 milyar 409 milyon dolar arttı. Brüt döviz rezervleri de 2 milyar 623 milyon dolarlık artışla 78 milyar 53 milyon dolara yükseldi.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 15 Kasım ile biten haftada 1 milyar 409 milyon dolar artarak 103 milyar 445 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri de 2 milyar 623 milyon dolarlık artışla 75 milyar 430 milyon dolardan 78 milyar 53 milyon dolara yükseldi.


Altın rezervleri ise aynı haftada 1 milyar 214 milyon dolarlık azalarak 26 milyar 606 milyon dolardan 25 milyar 392 milyon dolara indi. - İSTANBUL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 02:52 Kaynak: İHA
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