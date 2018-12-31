Son Dakika Haberleri: Brüt ve Net Dış Borç Stoku Açıklandı

Brüt ve Net Dış Borç Stoku Açıklandı

2 saat önce

2018 yılının üçüncü çeyreğinde Türkiye'nin brüt dış borç stoku 448,5 milyar dolar oldu.

Brüt ve Net Dış Borç Stoku Açıklandı, System.String[]
2018 yılının üçüncü çeyreğinde Türkiye'nin brüt dış borç stoku 448,5 milyar dolar oldu. Stokun milli gelire oranı yüzde 53,8 olarak hesaplandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Eylül itibarıyla brüt ve net dış borç stoku, Hazine garantili dış borç stoku ve kamu net borç stoku ile AB tanımlı genel yönetim borç stoku verilerini açıkladı. Buna göre yılın üçüncü çeyreğinde Türkiye'nin brüt dış borç stoku 448,5 milyar dolar oldu. Stokun milli gelire oranı yüzde 53,8 olarak hesaplandı. Türkiye'nin net dış borç stoku da aynı dönemde 286,2 milyar doları buldu. Stokun milli gelire oranı yüzde 34,4 olarak saptandı. Bu dönemde Hazine garantili dış borç stoku 14 milyar dolar olarak gerçekleşirken kamu net borç stoku ise aynı dönemde 488,9 milyar lira oldu. Stokun milli gelire oranı yüzde 13,7 olarak belirlendi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:51 Kaynak: İHA

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