Bryan Adams: Sizleri çok özledim
6 saat önce
İstanbul Yeni Havalimanı'na iniş yapan Kanadalı şarkıcı, yaklaşık bir saat sonra görevliler eşliğinde kalacağı otelin yolunu tuttu.
İstanbul Yeni Havalimanı'na iniş yapan Kanadalı şarkıcı, yaklaşık bir saat sonra görevliler eşliğinde kalacağı otelin yolunu tuttu. Ataşehir Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda 27 yıl sonra Türk hayranlarının karşısına çıkacak olan Adams, "Sizleri çok özledim. Muhteşem bir konser olacak" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 10:38
Polisten kaçan araç ortalığı savaş alanına çevirdi! 6 araç zarar gördü Melisa Şenolsun, derin sırt ve bacak dekolteli elbisesiyle tepki çekti AK Partili vekilden İmamoğlu'na ilginç eleştiri: Horolop şorolop adam! Tarihi Kapalıçarşı'da, 9 metrekarelik dükkana 12 milyon TL değer biçildi