Bryan Adams: Sizleri çok özledim

İstanbul Yeni Havalimanı'na iniş yapan Kanadalı şarkıcı, yaklaşık bir saat sonra görevliler eşliğinde kalacağı otelin yolunu tuttu. Ataşehir Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda 27 yıl sonra Türk hayranlarının karşısına çıkacak olan Adams, "Sizleri çok özledim. Muhteşem bir konser olacak" dedi.