Son Dakika Haberleri: Bryan Adams: Sizleri çok özledim
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Bryan Adams: Sizleri çok özledim

6 saat önce

İstanbul Yeni Havalimanı'na iniş yapan Kanadalı şarkıcı, yaklaşık bir saat sonra görevliler eşliğinde kalacağı otelin yolunu tuttu.

Bryan Adams: Sizleri çok özledim, System.String[]

İstanbul Yeni Havalimanı'na iniş yapan Kanadalı şarkıcı, yaklaşık bir saat sonra görevliler eşliğinde kalacağı otelin yolunu tuttu. Ataşehir Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda 27 yıl sonra Türk hayranlarının karşısına çıkacak olan Adams, "Sizleri çok özledim. Muhteşem bir konser olacak" dedi.

Fenerbahçe Ülker, Ataşehir, İstanbul, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 10:38 
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