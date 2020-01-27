Bryant'ın ölüm haberini alan LeBron James göz yaşlarına boğuldu - Son Dakika
Son Dakika Dünya Bryant'ın ölüm haberini alan LeBron James göz yaşlarına boğuldu - Son Dakika Dünya

Bryant'ın ölüm haberini alan LeBron James göz yaşlarına boğuldu

11 dakika önce

Bryant'ın ölüm haberini alan LeBron James göz yaşlarına boğuldu

Bryant'ın ölüm haberini alan LeBron James göz yaşlarına boğuldu, System.String[]

NBA'in efsanevi oyuncularından Kobe Bryant'ın ölümü özellikle eski takımı Los Angeles Lakers oyuncuları ve taraftarlarında büyük üzüntüye neden oldu.


Los Angeles'da indikleri havaaalanında Bryant'ın ölümüne ilişkin haberleri alan Los Angeles Lakers oyuncuları göz yaşlarına boğuldu. Philadelphia'dan Los Angeles'a gelen oyuncular, uçaktan indikten sonra birbirlerine sarılarak ağladı.

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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 09:58 
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