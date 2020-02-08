BŞ.BLD Erzurumspor - Keçiörengücü maçı ertelendi - Son Dakika
Son Dakika Spor BŞ.BLD Erzurumspor - Keçiörengücü maçı ertelendi - Son Dakika Spor

BŞ.BLD Erzurumspor - Keçiörengücü maçı ertelendi

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 21. haftasında yarın oynanması planlanan BŞ.BLD Erzurumspor-Keçiörengücü maçı, olumsuz hava şartları nedeni ile 10 Şubat Pazartesi gününe ertelendi.

BŞ.BLD Erzurumspor - Keçiörengücü maçı ertelendi, System.String[]

TFF 1. Lig'in 21. haftasında yarın oynanması planlanan BŞ.BLD Erzurumspor-Keçiörengücü maçı, olumsuz hava şartları nedeni ile 10 Şubat Pazartesi gününe ertelendi.


TFF 1. Lig'in 21. haftasında yarın saat 14.00'de oynanması planlanan BŞ.BLD Erzurumspor - Keçiörengücü maçı, yoğun kar yağışı nedeni ile 10 Şubat Pazartesi günü aynı saate ertelendi.


Erzurumspor tarafından yapılan açılamada, "TFF 1. Lig'de 09 Şubat Pazar günü saat 14.00'de karşılaşacağımız Keçiörengücü maçı, hakemlerin, temsilcilerin, gözlemcilerin ve rakip takımın hava şartlarından dolayı Erzurum'a gelememesi sebebiyle TFF tarafından 10 Şubat Pazartesi günü saat 14.00'e ertelenmiştir" denildi. - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 06:34 Kaynak: İHA
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