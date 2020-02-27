BŞEÜ Arkeoloji Bölümü'nden geleneksel okçuluk atölyesi - Son Dakika
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BŞEÜ Arkeoloji Bölümü'nden geleneksel okçuluk atölyesi

6 saat önce

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Arkeoloji Bölümü 'tarih öncesi dönemlerde okçuluk ve ok yapımı' konulu eğitim semineri ve uygulama atölyesi düzenledi.

BŞEÜ Arkeoloji Bölümü'nden geleneksel okçuluk atölyesi, System.String[]

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Arkeoloji Bölümü 'tarih öncesi dönemlerde okçuluk ve ok yapımı' konulu eğitim semineri ve uygulama atölyesi düzenledi.


Deneysel Arkeoloji ve Uygulama Merkezi bünyesinde gerçekleştirilen etkinliğe, eğitmen olarak Okçuluk Antrenörü ve Arkeolog Burcu Saygılı katıldı. Prof. Dr. Turan Efe Laboratuvarı'nda verilen seminerle başlayan etkinlikte, öğrenciler geleneksel malzeme ve teknikleri kullanarak kendi oklarını hazırladı ve bu oklarla atış yaptı.


Seminerin açılışında konuşan Deneysel Arkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Deniz Sarı, deneysel arkeolojinin bir araştırma yöntemi olarak Türkiye'de eğitim sistemine girmesinin öneminden bahsetti. Atölye çalışmasının, hem profesyonel okçuluk antrenörü hem de arkeolog olan Burcu Saygılı tarafından yürütülmesi sayesinde mesleki bilgi ile arkeoloji alt yapısının birleştirildiğini belirten Sarı, bu yenilikçi çalışmanın öğrencilere faydalı olacağına inandığını ifade etti. Öğrencilere duvar resimleri, kaya kabartmaları ve arkeolojik bulgulardan yola çıkarak eski çağlarda görülen ok, yay ve ok uçlarının tanıtıldığı seminerde, geleneksel ve modern okçuluk verilerinden yola çıkarak yay ve okun çalışma prensibi anlatıldı ve deneysel arkeoloji yöntemiyle ok ve yay yapım çalışmaları hakkında bilgiler verildi. Seminerin ardından başlayan atölye çalışmasında ise ok gövdesinin budanarak hazırlanması, belgeleme için gerekli ölçümlerin yapılması, ok ucunun ok gövdesine aşil tendonu ve boncuk tutkalı eritilerek bağlanması ve okun tüylendirilmesi işlemleri uygulamalı olarak anlatıldı.


Öğrenciler atölye çalışmasının sonunda BŞEÜ Kapalı Spor Salonu'nda kendi hazırladıkları oklarla atış denemeleri gerçekleştirdi. - BİLECİK

Arkeoloji, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 01:09 Kaynak: İHA
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