BŞEÜ'de Çince kursu düzenlenecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel BŞEÜ'de Çince kursu düzenlenecek - Son Dakika

BŞEÜ'de Çince kursu düzenlenecek

6 saat önce

Bilecik Şeyh Edibali Üniversitesi (BŞEÜ) Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (SEM) Çince dil kursu düzenleyecek.

BŞEÜ'de Çince kursu düzenlenecek, System.String[]

Bilecik Şeyh Edibali Üniversitesi (BŞEÜ) Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (SEM) Çince dil kursu düzenleyecek.


Yapılacak kurs hakkında açıklama yapan BŞEÜ Rektörü Prof.Dr. İbrahim Taş, halka açık olan kursta dersler cumartesi ve pazar günleri gerçekleşeceğini söyleyerek, "Standart Mandarin (pekin) lehçesi üzerinden kelime bilgisi, dil bilgisi, okuma, dinleme ve konuşma derslerine yer verilecek kurs, toplam 60 saat sürecek. Son başvuru tarihi 14 Şubat olan kursta dersler 17 Şubat tarihinde başlayacaktır. 15 Mayıs'ta sertifika töreniyle sona erecek olan kursla ilgili detaylı bilgiye üniversitemiz SEM'in internet sitesinden ulaşılabilirler" dedi. - BİLECİK

Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 03:54 Kaynak: İHA
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