BŞEÜ'de dersler internet üzerinden başlıyor - Son Dakika
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BŞEÜ'de dersler internet üzerinden başlıyor

6 saat önce

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, üniversiteleri bünyesinde yürütülen tüm ön lisans, lisans ve lisansüstü dersleri, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından alınan kararla, 23 Mart 2020 tarihinden itibaren uzaktan eğitim sistemi üzerinden...

BŞEÜ'de dersler internet üzerinden başlıyor, System.String[]

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, üniversiteleri bünyesinde yürütülen tüm ön lisans, lisans ve lisansüstü dersleri, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından alınan kararla, 23 Mart 2020 tarihinden itibaren uzaktan eğitim sistemi üzerinden verilmeye başlayacağını duyurdu.


Rektör Beydemir, yaptığı açıklamada, "Uzaktan eğitim sistemi kapsamda hazırlık sınıfları ve TÖMER dahil olmak üzere tüm dersler 6'ıncı haftadan başlayacak şekilde internet üzerinden 'asenkron' yani kayıtlı eğitim videoları ile verilecek. Derslerin teorik kısımları bu eğitim videolarıyla, uygulamalı kısımları ise daha sonra belirlenecek tarihlerde yoğunlaştırılmış akademik takvim kapsamında verilecek. Dersler, BŞEÜ bünyesinde Türk dili, Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, İngilizce ve enformatik derslerini çevrim içi olarak yürüten Açık ve Uzaktan Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (UZEM) altyapısı kullanılarak yayınlanacak. Öğrenciler UZEM sistemine OBS kullanıcı adı ve şifreleri ile girebilecek" dedi.


"Ödev ve kısa sınavların işleyişi uzaktan eğitim yolu ile gerçekleştirilecek"


Rektörü Beydemir, açıklamasının devamında, "Uzaktan eğitim ile yürütülecek bu süreç dahilinde dersi veren öğretim elemanları tarafından tüm ders notları ve video içerikleri sisteme eksiksiz yüklenecektir. Ödev ve kısa sınavların işleyişi uzaktan eğitim yolu ile gerçekleştirilecek, ara sınav (vize) ve dönem sonu (final) sınavları sürece göre planlanacaktır. Mevcut şartlar altında 3+1 eğitim modeli kapsamında iş yeri uygulamasına giden öğrencilerimiz için bulunduğumuz olağanüstü durum sebebi ile iş yeri eğitimi derslerine uzaktan eğitim üzerinden devam edilecektir. Uzaktan eğitim ile devam eden süreçte dersleriniz ile ilgili tüm soru ve sorunlarınızın çözümü için öğretim gördüğünüz birim ve danışmanlarınıza ulaşmanız yeterli olacaktır. Lisansüstü programlardaki yeterlik sınavları, tez izleme komiteleri ve tez savunmalarının, üniversitemiz uzaktan öğretim altyapısı üzerinden 'kayıt altına alınarak denetlenebilir olma şartıyla' dijital ortamda yapılabilmesi sağlanacaktır. Bu süreci mümkün olduğunca verimli geçirmek adına sizlerin bilgi sahibi olmanızı sağlayacak duyuruları ve işleyiş yönergelerini Üniversitemiz web sayfasından, sosyal medya hesaplarımızdan ve danışmanlarınızla iletişim kurarak takip etmeniz büyük önem arz etmektedir. Olağanüstü bu süreçte birlik ve beraberlik içerisinde eğitim ve öğretim faaliyetlerimizi siz değerli öğrencilerimizi mağdur etmeyecek şekilde planlamaya ve yürütmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 12:34 Kaynak: İHA

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