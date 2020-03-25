BŞEÜ'de devir teslim - Son Dakika

BŞEÜ'de devir teslim
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğüne Doç. Dr. Cenk Karakurt getirildi.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğüne Doç. Dr. Cenk Karakurt getirildi.
Lisansüstü Eğitim Enstitünde gerçekleşen devir teslim törenine Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhami Yurdakul da katıldı. Enstitü Müdürlüğü görevini devreden Prof. Dr. Oğuz Arslan, Karakurt'a yeni görevinde başarılar diledi. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 12:00 Kaynak: İHA
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