BŞEÜ'de "Eğitim Kalitesi Toplantıları" devam ediyor - Son Dakika

BŞEÜ'de "Eğitim Kalitesi Toplantıları" devam ediyor
27.03.2021 12:46
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) akademik ve sosyal alanlarda yapılan çalışmalar hakkında öğretim üyelerini bilgilendirmek için düzenlenen "Eğitim Kalitesi Toplantıları" yapılan dört oturumla devam etti.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) akademik ve sosyal alanlarda yapılan çalışmalar hakkında öğretim üyelerini bilgilendirmek için düzenlenen "Eğitim Kalitesi Toplantıları" yapılan dört oturumla devam etti.
BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhami Yurdakul, Prof. Dr. Mustafa Koyun ile Genel Sekreter Doç. Dr. Cenk Karakurt, gerçekleşen toplantılarda doktor öğretim üyelerimizle bir araya geldiler. Üniversiteni gelecek vizyonu, eğitim kalitesi, URAP sıralamasındaki yeri, uluslararası bir üniversite olma çalışmaları ve eğitim politikaları gibi temel başlıkların değerlendirildiği toplantılarda, katılımcılarla fikir alışverişinde bulunuldu. - BİLECİK
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