BŞEÜ'de ilk kez "Akademik Terfi ve Cübbe Giyme Töreni" yapıldı - Son Dakika

BŞEÜ'de ilk kez "Akademik Terfi ve Cübbe Giyme Töreni" yapıldı

15.01.2021 10:05
BŞEÜ'de ilk kez

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde (BEŞÜ) kuruluşundan bugüne ilk defa "Akademik Terfi ve Cübbe Giyme Töreni" düzenlendi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde (BEŞÜ) kuruluşundan bugüne ilk defa "Akademik Terfi ve Cübbe Giyme Töreni" düzenlendi.

Üniversitenin spor salonunda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri gözetilerek gerçekleştirilen törende, BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir ile rektör yardımcıları ve dekanlar, terfi alan 15 profesör, 28 doçent ve 27 doktor öğretim üyesine cübbelerini giydirdi.

Törende konuşan Rektör Beydemir, Kovid-19 nedeniyle öğrencilerden uzak kalsalar da eğitime devam ettiklerini söyledi.

Öğrenciler gibi akademisyenlerin de ülke için çalışmalarına devam ettiğini ifade eden Beydemir, törenin üniversitede ilk olarak gerçekleştirildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Akademik çalışmalarıyla unvanını bir üst kademeye taşıyan değerli bilim insanlarının sevinçlerine ortak olmak için buradayız. Bu töreni geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz. İnanıyorum ki, her yıl bir önceki yıldan daha büyük, daha coşkulu bir törenle üniversitemizin akademik kadrosunu genişletmeye devam edeceğiz. Bir şeyi bilmek, nasıl bir beceri ise o şeyi öğretebilmek de öyle bir beceridir. Her birimiz, alanlarımızda bilimsel çalışmalar, makaleler, atıflar ve çeşitli akademik unvanlara sahip bireyler olabiliriz ancak asıl yetkinliğimiz bu bilgilerimizi öğrencilerimize öğretebilmekte saklıdır. Araştırdığımız, geliştirdiğimiz, bildiğimiz konuları öğrencilerimize ne kadar iyi öğretebilirsek asıl unvanımız ve kazanımımız bu olacaktır."

"Üniversiteler, özgürlüklerin ikametgahıdır." diyen Beydemir, "Bu ikametgahın asıl sahibi öğrencilerimizdir. Uzaktan eğitim sürecinde bizler elbette birtakım zorluklar ve sıkıntılar yaşıyoruz ancak öğrencilerimiz de bu sorunları yaşıyor. Bizler, üniversitemizin sosyal medya hesaplarına gelen tüm soru, sorun ve önerilere cevap veriyoruz. Sizlerden ricam, özellikle bu süreçte öğrencilerinize daha ulaşılabilir olmanızdır. Onların taleplerine, sorularına ve sorunlarına daha ilgili olmanızdır." değerlendirmesinde bulundu.

Üniversitelerin eğitim mekanlarının asıl sahibi olduğunu vurgulayan Beydemir, "Bugün bir üst akademik unvana kavuşan bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bundan sonraki çalışmalarınızda da başarılar diliyorum." dedi.

Beydemir, kentin eğitim ve sağlık şehri olması için çalışmalarını sürdürdüklerini, üniversitedeki diğer üst çalışmalarının da devam ettiğini sözlerine ekledi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Rektör, Uzak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BŞEÜ'de ilk kez 'Akademik Terfi ve Cübbe Giyme Töreni' yapıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

HES kodu eşleştirmesi yapılmayan İstanbulkartlar bugünden itibaren kullanılamayacak ABD Başkanı Trump'ın kendisini Beyaz Saray'daki odasına kapattığı ve kimseyle konuşmadığı iddia edildi Sokağın başına gözcü koyup masaj salonunu fuhuş yuvasına çevirmişler Şeyma Subaşı, sır gibi sakladığı sevgilisinin yüzünü ilk kez gösterdi Koronavirüs salgını nedeniyle devlet alacaklarını erteledi! İstihdamı korumak için destekler devam ediyor Eski vekilin oğlu, kazaya karışan araçta diri diri yanarak can verdi Endonezya'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremde en az 7 kişi öldü, yüzlerce yaralı var Sebze halinde mide bulandıran görüntüler! Köpeğe tecavüz eden şahıs güvenlik kamerasına yakalandı
Sunucunun İstanbul'daki ekmek tartışmasıyla ilgili yaptığı konuşma gündem oldu: Ekmeğin partisi olmaz Sunucunun İstanbul'daki ekmek tartışmasıyla ilgili yaptığı konuşma gündem oldu: Ekmeğin partisi olmaz         
10:41
Oyuncu Ali Sürmeli, rahatsızlığından dolayı ayrıldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine geri dönüyor Oyuncu Ali Sürmeli, rahatsızlığından dolayı ayrıldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine geri dönüyor         
10:18
Son dakika: Merkez Bankası 2021 sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı Son dakika: Merkez Bankası 2021 sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı         
10:04
Bu sabah İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışı pazartesi gününe kadar devam edecek Bu sabah İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışı pazartesi gününe kadar devam edecek         
09:50
Taksim Meydanı'nda bayılma numarasıyla duygu sömürüsü kamerada Taksim Meydanı'nda bayılma numarasıyla duygu sömürüsü kamerada         
09:38
Survivor'a katılan Barış Özbek en çok aranan futbolcular arasına girdi Survivor'a katılan Barış Özbek en çok aranan futbolcular arasına girdi         
09:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koronavirüs aşısı yapan kişinin Doç. Dr. İhsan Ateş olduğu ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koronavirüs aşısı yapan kişinin Doç. Dr. İhsan Ateş olduğu ortaya çıktı         
08:50
Oyuncu Korhan Herduman, Mucize Doktor dizisinden ayrıldı Oyuncu Korhan Herduman, Mucize Doktor dizisinden ayrıldı         
08:07
Berat Albayrak'la ilgili çok konuşulacak iddia: Buzlar eridi, Beştepe'ye geri dönüyor Berat Albayrak'la ilgili çok konuşulacak iddia: Buzlar eridi, Beştepe'ye geri dönüyor         
23:13
Norveç'te Pfizer aşısı vurulan 23 kişi hayatını kaybetti Norveç'te Pfizer aşısı vurulan 23 kişi hayatını kaybetti         
21:30
Acun Ilıcalı açıkladı! İşte O Ses Türkiye Rap'in jüri üyeleri Acun Ilıcalı açıkladı! İşte O Ses Türkiye Rap'in jüri üyeleri         
20:39
Erdoğan'a aşı yapan sağlık çalışanı kendisine benzetilince İmamoğlu'ndan yanıt gecikmedi Erdoğan'a aşı yapan sağlık çalışanı kendisine benzetilince İmamoğlu'ndan yanıt gecikmedi         
20:03
Kızını rehin alan damadını bıçaklayan babanın sözleri dikkat çekti: Kızımı öldürmesini mi bekleseydim? Kızını rehin alan damadını bıçaklayan babanın sözleri dikkat çekti: Kızımı öldürmesini mi bekleseydim?         
17:43
Poz verirken dengesini kaybedip nehre düşen genç kız feci şekilde can verdi! O anlar kamerada Poz verirken dengesini kaybedip nehre düşen genç kız feci şekilde can verdi! O anlar kamerada         
16:28
Gelinin 'bakire' olduğunu kanıtlamak için kanlı çarşafla göbek attılar Gelinin 'bakire' olduğunu kanıtlamak için kanlı çarşafla göbek attılar         
15:41
Cami alevlere teslim oldu, çıkan yangında Kur'an-ı Kerimler yanmadı Cami alevlere teslim oldu, çıkan yangında Kur'an-ı Kerimler yanmadı         
15:38
KPSS'den 100 puan alan aday hizmetli olarak atandı KPSS'den 100 puan alan aday hizmetli olarak atandı         
14:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2021 10:53:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: BŞEÜ'de ilk kez "Akademik Terfi ve Cübbe Giyme Töreni" yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei