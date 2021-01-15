BŞEÜ'de ilk kez "Akademik Terfi ve Cübbe Giyme Töreni" yapıldı - Son Dakika

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde (BEŞÜ) kuruluşundan bugüne ilk defa "Akademik Terfi ve Cübbe Giyme Töreni" düzenlendi.

Üniversitenin spor salonunda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri gözetilerek gerçekleştirilen törende, BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir ile rektör yardımcıları ve dekanlar, terfi alan 15 profesör, 28 doçent ve 27 doktor öğretim üyesine cübbelerini giydirdi.

Törende konuşan Rektör Beydemir, Kovid-19 nedeniyle öğrencilerden uzak kalsalar da eğitime devam ettiklerini söyledi.

Öğrenciler gibi akademisyenlerin de ülke için çalışmalarına devam ettiğini ifade eden Beydemir, törenin üniversitede ilk olarak gerçekleştirildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Akademik çalışmalarıyla unvanını bir üst kademeye taşıyan değerli bilim insanlarının sevinçlerine ortak olmak için buradayız. Bu töreni geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz. İnanıyorum ki, her yıl bir önceki yıldan daha büyük, daha coşkulu bir törenle üniversitemizin akademik kadrosunu genişletmeye devam edeceğiz. Bir şeyi bilmek, nasıl bir beceri ise o şeyi öğretebilmek de öyle bir beceridir. Her birimiz, alanlarımızda bilimsel çalışmalar, makaleler, atıflar ve çeşitli akademik unvanlara sahip bireyler olabiliriz ancak asıl yetkinliğimiz bu bilgilerimizi öğrencilerimize öğretebilmekte saklıdır. Araştırdığımız, geliştirdiğimiz, bildiğimiz konuları öğrencilerimize ne kadar iyi öğretebilirsek asıl unvanımız ve kazanımımız bu olacaktır."

"Üniversiteler, özgürlüklerin ikametgahıdır." diyen Beydemir, "Bu ikametgahın asıl sahibi öğrencilerimizdir. Uzaktan eğitim sürecinde bizler elbette birtakım zorluklar ve sıkıntılar yaşıyoruz ancak öğrencilerimiz de bu sorunları yaşıyor. Bizler, üniversitemizin sosyal medya hesaplarına gelen tüm soru, sorun ve önerilere cevap veriyoruz. Sizlerden ricam, özellikle bu süreçte öğrencilerinize daha ulaşılabilir olmanızdır. Onların taleplerine, sorularına ve sorunlarına daha ilgili olmanızdır." değerlendirmesinde bulundu.

Üniversitelerin eğitim mekanlarının asıl sahibi olduğunu vurgulayan Beydemir, "Bugün bir üst akademik unvana kavuşan bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bundan sonraki çalışmalarınızda da başarılar diliyorum." dedi.

Beydemir, kentin eğitim ve sağlık şehri olması için çalışmalarını sürdürdüklerini, üniversitedeki diğer üst çalışmalarının da devam ettiğini sözlerine ekledi.