BŞEÜ'de ilk rektör yardımcısı atandı - Son Dakika
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BŞEÜ'de ilk rektör yardımcısı atandı

6 saat önce

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Şükrü Beydemir'in gelmesinin ardından ilk Rektör Yardımcısı ataması gerçekleşti.

BŞEÜ'de ilk rektör yardımcısı atandı, System.String[]

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Şükrü Beydemir'in gelmesinin ardından ilk Rektör Yardımcısı ataması gerçekleşti. BŞEÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden Prof. Dr. İlhami Yurdakul, Rektör Yardımcısı olarak atandı.


Prof. Dr. İlhami Yurdakul, 1 Ağustos 1967'de Erzurum'un İspir İlçesi doğdu. İzmit'in Gebze İlçesi'nde ilköğretim ve liseyi tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arşivcilik Bölümü'nden mezun oldu (1993). Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı'nda yüksek lisans (1996) ve doktora tezini tamamladı (2004). Yurdakul, 3 Eylül 2007-29 Şubat 2008 tarihleri arasında misafir öğretim üyesi olarak Edinburgh Üniversitesi; Basil Paterson Collage: (İskoçya) bulundu. Yurdakul'un doktora çalışması 2008'de Osmanlı İlmiye Merkez Teşkilatı'nda Reform (1826-1876) adıyla neşredildi. Türkiye Bilimler Akademisi (TUBA) tarafından 2013 yılı telif eser ödülüne layık görülen bu eser, 2017'de İletişim Yayınları tarafından ikinci kez basıldı. Yurdakul'un ayrıca Şeyhülislamlık Arşivi (Bab-ı Meşihat) Defter Kataloğu, İstanbul 2006; Kethy Brown'un Bursa ve İstanbul Hatıratı, İstanbul 2008; Aziz Şehre Leziz Su- Dersaadet (İstanbul) Su Şirketi, İstanbul 2010; İstanbul Şer'iyye Sicilleri Vakfiyeler Kataloğu, İstanbul 2015; Şeyhülislam Arzları ve Padişah İradeleri (1845-1878), Ankara 2017; Şehrin Hafızası- Bilecik Mezar Taşları ve Kitabeleri, Bilecik 2018 adlı kitap çalışmaları yayınlanmıştır. 2010 yılından itibaren Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde çalışmalarını yürütmekte olan Yurdakul, 2011 yılında Yeni ve Yakınçağ Doçenti, 2017'de de profesör unvanını almış olup ilmiye teşkilatı, hilafetin dini-siyasi nüfuzu, İstanbul suları ve benzeri konular üzerine çalışmalarını sürdürmektedir. - BİLECİK

İstanbul, Bilecik, Rektör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 11:39 Kaynak: İHA

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