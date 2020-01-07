BŞEÜ'de yerli insansız hava aracı motoru üretimiyle ilgili inceleme - Son Dakika
Son Dakika Teknoloji BŞEÜ'de yerli insansız hava aracı motoru üretimiyle ilgili inceleme - Son Dakika

BŞEÜ'de yerli insansız hava aracı motoru üretimiyle ilgili inceleme

6 saat önce

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, üniversitenin TOBB Mühendislik Laboratuvarı'nda incelemede bulundu.

BŞEÜ'de yerli insansız hava aracı motoru üretimiyle ilgili inceleme, System.String[]

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, üniversitenin TOBB Mühendislik Laboratuvarı'nda incelemede bulundu.

Mühendislik Fakültesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü bünyesinde geliştirilen insansız hava aracı (İHA) motorunu inceleyen Prof. Dr. Taş, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özkan Küçük ve Dr. Öğr. Üyesi Burak Öztürk'ten proje hakkında bilgi alarak, geliştirilme sürecinde yer alan öğrencilerle sohbet etti.


Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu yerli İHA motorunu üniversite çatısı altında üretmek için çalışma başlattıklarını anlatan Öztürk, şöyle konuştu:

"Çalışmalar neticesinde mevcut İHA motorlarının yük taşıma kapasitelerini ve havada kalma sürelerini artırmayı hedefliyoruz. Projede akademisyenlerin yanı sıra Metalürji ve Malzeme Mühendisliği öğrencileri de aktif olarak yer alıyor. Ar-Ge sürecine doğrudan katıldık. Projeye kaynak sağlamak amacıyla KOSGEB'e başvuruda bulunduk. Ar-Ge sürecinde Emin-Maksan firmasından destek aldık. Proje tamamlandığında motoru sanayi ile iş birliği içinde üretmeyi planlıyoruz."

Rektör Prof. Dr. İbrahim Taş da üniversite olarak Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu alanlarda Ar-Ge faaliyetlerine ağırlık verdiklerini ve yerli İHA motoru projesinin de bunun bir sonucu olduğunu dile getirerek, yerli İHA motorunun sadece ekonomik değil aynı zamanda stratejik bir girişim olduğunu vurguladı.

İnsansız Hava Aracı, İbrahim Taş, Teknoloji, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 12:08 Kaynak: AA
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