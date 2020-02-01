BŞEÜ'den "Arşiv ve belge yönetimi" eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel BŞEÜ'den 'Arşiv ve belge yönetimi' eğitimi - Son Dakika

BŞEÜ'den "Arşiv ve belge yönetimi" eğitimi

6 saat önce

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından "Arşiv ve belge yönetimi" eğitimi düzenlendi.

BŞEÜ'den

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından "Arşiv ve belge yönetimi" eğitimi düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığında görevli Arşiv Uzmanı Hakan Dedeoğlu'nun gerçekleştirdiği eğitime, BŞEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hanife Mut ve idari ile akademik personel katıldı.

Dedeoğlu, yapılan çalışmaların ve işlemlerin geleceğin geçmişini oluşturduğunu belirterek, "Bizler farkında olmadan tarih yazıyoruz. İmzalanan ve dosyaya kaldırılan belgeler, 100-200 yıl sonrası tarih oluşturmuş olacak. O yüzden bu belgeler önemli. Belgeler gelecek nesillere aktarılmalı ki gelecekte belgelerden faydalanabilelim. Belgeler gelecekte hangi aşamada gerekli olacağı belli olmaz. Halkın veya kurumların ciddi bir meselesi çözülebilir. Belgeler bir kurumun vizyonunu ortaya çıkarır." dedi.

Dedeoğlu, eğitimde arşivlerde yaşanan sıkıntılara karşı alınabilecek önlemler ve nelere dikkat edilmesi konularında katılımcılara sunum yaptı.

Devlet Arşivleri, Hakan Dedeoğlu, Rektör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 01:50 Kaynak: AA
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