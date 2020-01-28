BŞEÜ'den yeni bölüm ve program müjdesi - Son Dakika
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BŞEÜ'den yeni bölüm ve program müjdesi

6 saat önce

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) bünyesinde kurulacak 3 yeni bölüm ve 2 yeni program için Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) onay geldi.

BŞEÜ'den yeni bölüm ve program müjdesi, System.String[]

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) bünyesinde kurulacak 3 yeni bölüm ve 2 yeni program için Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) onay geldi.


YÖK'ten gelen onay sonrası üniversitede Sağlık Bilimleri Fakültesinde Odyoloji Bölümü, Uygulamalı Bilimler Fakültesinde Rekreasyon Yönetimi Bölümü, Yabancı Diller Yüksekokulunda İngilizce Mütercim-Tercümanlık Bölümü, Osmaneli Meslek Yüksekokulunda Evde Hasta Bakımı Programı ve Pazaryeri Meslek Yüksekokulunda Çevre Sağlığı Programı açılacak.


Eğitim-Öğretim alanında yürütülen planlı çalışmaların neticelerini almaya devam ettiklerini belirten Rektör Prof. Dr. İbrahim Taş, bu çerçevede üniversiteye 5 yeni program/bölüm daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Yeni program ve bölümlerin kurulmasında en büyük etkenin ilgili program ve bölümlerin Türkiye genelindeki doluluk oranları olduğunu ifade eden Rektör Taş; "Bu nedenle bölge ihtiyaçları yanında özellikle ülkemizdeki istihdam genişliğini de düşünerek sağlık bilimleri üzerine yoğunlaştık. Bunun yanında uluslararacılaşmaya verdiğimiz önemin göstergesi olarak kurduğumuz Yabancı Diller Yüksekokulunu geliştirmeye devam ediyoruz. Bu yıl yeni kurduğumuz program/bölümlerin kadro planlamalarını yürüterek en kısa zamanda öğrenci alır duruma gelmeyi hedefliyoruz. Yeni program/bölüm kurma çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek. İlgili program/bölümlerin üniversitemize ve şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" açıklamasında bulundu. - BİLECİK

Yükseköğretim Kurulu, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:58 Kaynak: İHA
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