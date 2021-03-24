BŞEÜ genel sekreter yardımcısına veda yemeği - Son Dakika

BŞEÜ genel sekreter yardımcısına veda yemeği
24.03.2021 10:24
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Genel Sekreter Yardımcılığı görevinde uzun yıllar hizmet eden Murat Işık'ın emekliye ayrıldı.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Genel Sekreter Yardımcılığı görevinde uzun yıllar hizmet eden Murat Işık'ın emekliye ayrıldı.
Genel sekreterlik makamı tarafından organize edilen veda yemeği BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, rektör yardımcıları Prof. Dr. İlhami Yurdakul ve Prof. Dr. Mustafa Koyun, Genel Sekreter Doç. Dr. Cenk Karakurt, Genel Sekreter Yardımcısı Fakrullah Tohumcu ile daire başkanları katıldı. Rektör Beydemir ve Genel Sekreter Karakurt, emekliye ayrılan Murat Işık'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek plaket ve hediye takdiminde bulundular. - BİLECİK
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