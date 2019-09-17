Son Dakika Haberleri: BŞEÜ girişimcilerin üssü olacak
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BŞEÜ girişimcilerin üssü olacak

36 dakika önce

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğünce hazırlanan "BŞEÜ-TTO Girişimcilik Merkezi Projesi", Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından 2019 Yılı Mali Destek Programları kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

BŞEÜ girişimcilerin üssü olacak, System.String[]

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğünce hazırlanan "BŞEÜ-TTO Girişimcilik Merkezi Projesi", Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından 2019 Yılı Mali Destek Programları kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Programa başvurusu yapılan 29 proje arasında kabul edilen 7 projeden biri olan projeyle, Bilecik'te özellikle akademisyen ve genç girişimcilerin iş fikirlerini geliştirmeleri ve sağlıklı şekilde hayata geçirmeleri için ihtiyaç duydukları danışmanlık merkezi oluşturulacak.

Destek programı ile toplam bütçesi 450 bin 177 lira olan projeye, BEBKA tarafından 337 bin 500 lira hibe desteği sağlanacak.

Projenin kabul edilmesinin kent için önemine değinen BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, "Bu proje ile Bilecik ilinde girişimciliği harekete geçirebilecek, yenilikçi bir bakış açısı kazandıracak, dinamik ve teknolojik gelişimlere ayak uydurabilecek, sürdürülebilir yapıda bir merkez amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

Girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılmasının ülkenin hedeflediği gelişmişlik seviyesine ulaşılabilmesi için son derece önemli olduğunu vurgulayan Taş, 24 ayda tamamlanacak proje ile Bilecik'in mevcut girişimci potansiyelinin ortaya çıkarılmasını hedeflediklerini aktardı.

Prof. Dr. Taş, kurulacak merkezle yeni teknolojilerin geliştirilmesine katkı verileceğini, iş fikirlerinin katma değeri yüksek ürünler üreten şirketlere dönüşmesinin sağlanacağını, üniversite bünyesinde patent ve teknoloji tabanlı firma sayısının artırılmasında etkin rol oynanacağını duyurdu.

Bilecik, Teknoloji

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 01:20 Kaynak: AA
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