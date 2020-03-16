BŞEÜ Gülümbe Yerleşkesi dezenfekte edildi - Son Dakika

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Gülümbe Yerleşkesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ilaçlama yapıldı.

Rektörlükten yapılan açıklamada, üniversitelerde eğitime 3 hafta ara verilmesinin ardından başlayan çalışmalar kapsamında ilk olarak Gülümbe Yerleşkesi'ndeki rektörlük, kütüphane, yemekhane ve fakülte binalarında dezenfeksiyon çalışması yapıldığı duyuruldu.

Açıklamada, ortak kullanımın yoğun olduğu tuvaletler, merdiven tırabzanları, asansörler, derslikler, atölyeler, konferans salonları gibi riskli tüm alanların ilaçlandığı, çalışmanın Merkez Yerleşke ile tüm ilçelerde bulunan BŞEÜ yerleşkelerinde düzenli olarak devam edeceği aktarıldı.