BŞEÜ ile bir dil kursu arasında iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel BŞEÜ ile bir dil kursu arasında iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika

BŞEÜ ile bir dil kursu arasında iş birliği protokolü imzalandı

6 saat önce

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ile bir dil kursu arasında indirim protokolü imzalanırken, öğrencileri, çalışanları ve ailelerine 40 indirim uygulanacak.

BŞEÜ ile bir dil kursu arasında iş birliği protokolü imzalandı, System.String[]

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ile bir dil kursu arasında indirim protokolü imzalanırken, öğrencileri, çalışanları ve ailelerine 40 indirim uygulanacak.


Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş ve Özel Bilecik Amerikan Kültür Dil Kursu yetkilisi Eyüp Çağdaş Zorlu tarafından protokol imzalandı. Yapılan protokol hakkında bilgi veren Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz bünyesinde Yabancı Diller Yüksek Okulu ile isteğe bağlı İngilizce hazırlık eğitimine başladık. Günümüzde en az bir yabancı dil bilmenin zorunluluk haline geldi. Konuşma Kulübü eğitimleri süre kısıtlaması olmadan ve ücretsiz gerçekleşecek. Uluslararası İngilizce öğretmenliği TESOL sertifika programında yüzde 15 indirim olacak, genel İngilizce de sağlanan yüzde 40 indirim birebir özel derslerde de geçerli olacak. Kursiyerlere 9 ay süre ile kullanabilecekleri kelime öğrenme programı ve 5 yıl kullanılabilecek eğitim programı ekstra ücret ödemeden verilecek. Genel İngilizce ve çocuk grupları eğitimlerinde kitap ve materyal ücreti alınmayacak. Ödemeler taksitlendirilebilecek. Kampanyadan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi yaz okulunda eğitim alanlar da faydalanabilecek. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde hazırlık okuyan öğrenciler ücretsiz seviye tespit sınavından sonra konuşma kulübü eğitimlerine ücretsiz katılabilecekler" denildi. - BİLECİK

Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:33 Kaynak: İHA
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