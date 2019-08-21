BŞEÜ ile Türk Patent ve Marka Kurumu protokol imzaladı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) ile Türk Patent ve Marka Kurumu arasında iş birliği protokolü imzalandı.

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, yaptığı açıklamada, üniversite çatısı altında ortaya çıkan fikir, ürün ve teknolojik gelişmelerin patentleme ve markalama süreçlerini, Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) koordinatörlüğü bünyesinde kurulacak Türk Patent ve Marka Kurumu Bilgi ve Döküman Biriminde yürütüleceğini bildirdi.

Protokolle, ulusal ve uluslararası mevzuat ve yayınlara ulaşımların ve patent veri tabanlarında araştırma yapılması için uygun ortamın tesis edilmesinin sağlanacağını duyuran Prof. Dr. Taş, şunları kaydetti:

"Üniversitemizin ulusal ve uluslararası alanda katma değeri yüksek buluşlarla temsil edilmesini istiyoruz. Bu doğrultuda üniversitemiz ile Türk Patent ve Marka Kurumu arasında yapılan bu protokolü önemsiyor, buluşlarını sunacak akademisyen ve öğrencilerimizin sınai mülkiyet hakları konusunda bilgilendirilmeleri, yönlendirilmesi ve konuya ilişkin her türlü bilgi ve doküman gereksinimlerinin karşılanmasında önemli bir rol oynayacağına inanıyorum."