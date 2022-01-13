BŞEÜ'lü akademisyenin TAGEM projesi kabul edildi - Son Dakika

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Tufan Can Ulu'nun araştırmacı olarak görev aldığı "Yerel Entomopatojen Nematodların Pilot Ölçekli Üretimi" projesinin Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından kabul edildiğini bildirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, TAGEM tarafından açılan Ar-Ge Destek Programı 17. Proje Çağrısı kapsamında yürütülen projenin 134 başvuru içinden kabul edilen 25 proje arasına girdiği belirtildi.

Dr. Öğretim Üyesi Tufan Can Ulu'nun araştırmacı olarak görev aldığı yaklaşık 2 milyon lira bütçeli projede bir özel şirket, bakanlığa bağlı bir araştırma enstitüsü ve dört farklı üniversitenin yer alacağı kaydedildi.

Açıklamada, proje kapsamında tarımda zararlılara karşı kimyasal ilaç kullanımına alternatif olan faydalı nematodların Türkiye'de ilk defa pilot ölçekli üretimi ve formülasyonu gerçekleştirileceği belirtilerek, "Proje sonunda tarımda kimyasal kullanımının azaltılması, çiftçi girdi maliyetlerinin düşürülmesi ve biyolojik mücadelede ithalatın önüne geçilmesi hedeflenmektedir." ifadesi kullanıldı.