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BŞEÜ'lü öğretim üyesinin projesi hibe desteğine hak kazandı - Son Dakika

BŞEÜ'lü öğretim üyesinin projesi hibe desteğine hak kazandı

05.01.2022 12:23
BŞEÜ'lü öğretim üyesinin projesi hibe desteğine hak kazandı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Öğretim Üyesi Dr. Burçin Atılgan Türkmen'in Avrupa'da yer alan tarım lisesi öğrencilerine yönelik pestisitlerin genel karakterleri, sınıfları, kimyasal yapıları, kullanım alanları ile doğru kullanımlarının yer alacağı bir çevrim içi eğitim platformu...

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Öğretim Üyesi Dr. Burçin Atılgan Türkmen'in Avrupa'da yer alan tarım lisesi öğrencilerine yönelik pestisitlerin genel karakterleri, sınıfları, kimyasal yapıları, kullanım alanları ile doğru kullanımlarının yer alacağı bir çevrim içi eğitim platformu ile mobil aplikasyon oluşturulması amacıyla hazırladığı projenin hibe almaya hak kazandığı bildirildi.

Rektörlükten yapılan açıklamada, Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Türkmen ile doktora öğrencisi Levent Burgu'nun dahil olduğu proje ekibi tarafından hazırlanarak Hırvatistan Ulusal Ajansına sunulan "Conscious Pesticide Farming Practices with Agricultural High School Students - COPEFA" isimli Erasmus+ projesinin 136 bin avro hibe almaya hak kazandığı belirtildi.

Projenin Erasmus+ Programı KA220 Mesleki Eğitim ve Öğretimde İş Birliği Ortaklıkları başlığı kapsamında Hırvatistan'da kurulu bir eğitim kurumu koordinatörlüğünde uygulanacağı aktarılan açıklamada, "Projede, Türkiye'den BŞEÜ ve Bursa Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Almanya, İtalya ve Romanya'dan eğitim kurumları ortak olarak yer almaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, yeni kurulan Proje Ofisi Koordinatörlüğünde proje bazlı destek çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.

Gerek akademisyenlere gerekse üniversite-sanayi iş birliği paydaşlara yönelik bilimsel proje desteği sağlandığını belirten Beydemir, bu desteklerle yakın zamanda çok daha fazla projenin hayata geçeceğini ifade etti.

Mobil aplikasyonu Türkçe dahil 6 dilde hazırlanacak

Dr. Burçin Atılgan Türkmen ise projenin 1 Kasım 2023'e kadar 24 ay süre ile yürütüleceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Proje uygulaması ile Avrupa'da yer alan tarım lisesi öğrencilerine yönelik olarak pestisitlerin genel karakterleri, sınıfları, kimyasal yapıları, kullanım alanları ile doğru kullanımlarının yer alacağı bir çevrimiçi eğitim platformu ile mobil aplikasyon oluşturulacaktır. Eğitim platformu ve mobil aplikasyon Türkçe de dahil olmak üzere 6 dilde hazırlanacak ve tüm ilgililerin kullanımına sunulacaktır. Eğitim platformu web üzerinden kullanılabilecek olup mobil aplikasyon ise cep telefonlarının uygulama marketleri üzerinden ücretsiz olarak indirilebilecektir.

Proje süresince proje ortağı ülkelerin ev sahipliğinde 5 uluslararası toplantı, proje sonuçlarının tanıtımına yönelik 6 çoğaltıcı etkinlik, proje hedef kitlesine yönelik eğitim çalışmaları ve proje yaygınlaştırmasının sağlanması ile proje konusuna yönelik toplumsal farkındalığın arttırılması amacıyla tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilecektir."

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Öğretim Üyesi, Kimyasal, Türkmen, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BŞEÜ'lü öğretim üyesinin projesi hibe desteğine hak kazandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: BŞEÜ'lü öğretim üyesinin projesi hibe desteğine hak kazandı - Son Dakika
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