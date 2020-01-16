BŞEÜ öğrencilerinden Afyonkarahisar'daki köy okuluna kütüphane desteği - Son Dakika
Son Dakika Güncel BŞEÜ öğrencilerinden Afyonkarahisar'daki köy okuluna kütüphane desteği - Son Dakika

BŞEÜ öğrencilerinden Afyonkarahisar'daki köy okuluna kütüphane desteği

6 saat önce

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) öğrencileri tarafından Afyonkarahisar'daki bir köy okuluna kütüphane kuruldu.

BŞEÜ öğrencilerinden Afyonkarahisar'daki köy okuluna kütüphane desteği, System.String[]

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) öğrencileri tarafından Afyonkarahisar'daki bir köy okuluna kütüphane kuruldu.

BŞEÜ bünyesinde faaliyet gösteren ve danışmanlığını Prof. Dr. Cihan Karakuzu'nun yaptığı İnovatif Teknoloji Kulübü öğrencileri, "Köy Okuluna Kütüphane" adlı proje hazırladı.

Öğrenciler, kampüste arkadaşlarının yardımıyla topladıkları kitaplarla Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesine bağlı Yaka Köyü Ortaokulunda kütüphane oluşturdu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Karakuzu, öğrencilerin güzel bir çalışmaya imza attığını belirtti.

Öğrencilere destekleri için teşekkür eden Karakuzu, "Gerçekleştirdiğimiz sosyal sorumluluk projelerine destek veren ve emeği geçen tüm öğrencilere teşekkür ediyorum. Yaklaşık bin kitabı hazırlayarak köy okulundaki öğrencilerin hizmetine sunduk." ifadelerini kullandı.

Başmakçı, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:06 Kaynak: AA
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