BŞEÜ öğrencilerine Oxford Readers' Academy'den ödül - Son Dakika

BŞEÜ öğrencilerine Oxford Readers' Academy'den ödül
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu hazırlık sınıfı öğrencileri Berat Koçak ve Onur Kaan Çakır, Oxford University Press Türkiye tarafından düzenlenen ORA2020 (Oxford Readers' Academy-Shoot Your Book) yarışmasında ödüle layık görüldü.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu hazırlık sınıfı öğrencileri Berat Koçak ve Onur Kaan Çakır, Oxford University Press Türkiye tarafından düzenlenen ORA2020 (Oxford Readers' Academy-Shoot Your Book) yarışmasında ödüle layık görüldü. Türkiye'nin farklı üniversitelerinden İngilizce hazırlık ve birinci sınıf öğrencilerinin katıldığı yarışmada öğrenciler, seçtikleri bir hikaye kitabından diledikleri bir bölümünü değiştirerek kendi hikayelerini oluşturdular ve bu bölümün İngilizce kısa filmini çektiler. Danışmanlıklarını Öğr. Gör. Emre Engin ve Öğr. Gör. Fatma Betül Kaplan'ın yaptığı Berat Koçak ve Onur Kaan Çakır, yarışmada iki farklı proje ile ilk 15 yarışmacı arasına girerek mansiyon ödülü (Honorable Mention) almaya hak kazandı. Türkiye'nin üniversite öğrencilerine yönelik tek İngilizce okuma yarışması olan ve öğrencilerin dil becerilerini gösterdikleri yarışmada geçen yıl da BŞEÜ İsteğe Bağlı Hazırlık Programı öğrencisi Selma Bük ilk 10'a girme başarısı göstermişti. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi: 30.05.2020 12:57 Kaynak: İHA
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