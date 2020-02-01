BŞEÜ personeline arşiv ve belge yönetimi eğitimi verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel BŞEÜ personeline arşiv ve belge yönetimi eğitimi verildi - Son Dakika

BŞEÜ personeline arşiv ve belge yönetimi eğitimi verildi

6 saat önce

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, kurum personeline yönelik Birim Arşiv ve Belge Yönetimi Eğitimi düzenledi.

BŞEÜ personeline arşiv ve belge yönetimi eğitimi verildi, System.String[]

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, kurum personeline yönelik Birim Arşiv ve Belge Yönetimi Eğitimi düzenledi.


Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığında görevli Arşiv Uzmanı Hakan Dedeoğlu'nun verdiği eğitime Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hanife Mut ile idari ve akademik personel katıldı. Sunumunda arşiv çalışmalarının öneminden bahseden Hakan Dedeoğlu, arşiv kaydı tutmanın bir nevi tarih yazmak olduğunu söyledi. Belgelerin gelecekte ne için gerekli olacağının bilinemeyeceğini belirten Dedeoğlu, bu belgelerin önemli konuların çözüme kavuşturulması için kullanılabileceğini söyledi.


"Belgeler bir kurumun vizyonunu ortaya çıkarır" diyen Dedeoğlu, arşiv çalışmalarının ciddiyetle sürdürülmesi gereken bir süreç olduğunu ifade etti. Tüm gün süren eğitimde Hakan Dedeoğlu resmi kurumlarda arşiv kaydı tutma yöntemleri ve dikkat edilmesi gerekenler hakkında detaylı sunumlar gerçekleştirdi. - BİLECİK

Devlet Arşivleri, Hakan Dedeoğlu, Rektör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 12:04 Kaynak: İHA
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