BŞEÜ personeline evden çalışma izni - Son Dakika
Son Dakika Güncel BŞEÜ personeline evden çalışma izni - Son Dakika

BŞEÜ personeline evden çalışma izni

6 saat önce

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında idari personeline evden çalışma izni verildiğini açıkladı.

BŞEÜ personeline evden çalışma izni, System.String[]

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında idari personeline evden çalışma izni verildiğini açıkladı.


Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir yaptığı açıklamada, "Üniversite bünyesinde kurulan Yeni Korona Virüs Salgını Danışma Komisyonunca alınan kararla; genel sekreter, genel sekreter yardımcısı, hukuk müşaviri, daire başkanı ve fakülte, enstitü, yüksekokul sekreteri ile birlikte, ilgili birim ofislerinde işleri aksatmayacak şekilde en az bir personelin dönüşümlü olarak bulunmasına, diğer çalışanların ise ihtiyaç duyulduğunda ivedilikle görev yerine gelebilmesi şartıyla, üniversitenin web tabanlı otomasyon sistemleri üzerinden evlerinde çalışmalarına izin verildi" dedi.


Öte yandan üniversite rektörlüğünden yapılan açıklamada, uygulamanın Korona virüs süreci ile sınırlı olduğu ifade edildi. - BİLECİK

Sekreter, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 12:01 Kaynak: İHA

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