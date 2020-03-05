BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Beydemir görevine başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Beydemir görevine başladı - Son Dakika

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Beydemir görevine başladı

6 saat önce

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Şükrü Beydemir için devir teslim töreni yapıldı.

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Beydemir görevine başladı, System.String[]

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Şükrü Beydemir için devir teslim töreni yapıldı.

Rektörlük binasında düzenlenen törenle görevini Prof. Dr. İbrahim Taş'tan devralan Beydemir, şöyle konuştu:

"Birlik ve beraberlik paydasında hareket edeceğimiz bir üniversiteye oluşturma hedefi peşinde olacağız. Aziz milletimizin binlerce yıllık hikayesini Osmanlı adıyla dünyaya duyuran bu kadim şehirde kurulmuş olan üniversitemizi hak ettiği yere taşımak için gece gündüz demeden çalışacağız. Her zaman çalışanın ve üretenin yanında olacağız. Öğrenci, eğitim-öğretim odaklı ve şehirle bütünleşen bir üniversite olmayı amaçlamaktayız. Toplumun dinamikleri olan sivil toplum kuruluşlarıyla daha sıkı diyalog içerisinde çalışacağız."

Beydemir, milli ve manevi değerlerine bağlı öğrenciler yetiştirmek istediklerini, adalet, liyakat ve hakkaniyet ölçülerinde, vicdanlarının sesini dinleyerek kanun ve mevzuat çerçevesinde bu görevi yürütmeye çalışacaklarını sözlerine ekledi.

İbrahim Taş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:38 Kaynak: AA
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