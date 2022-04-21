BŞEÜ Söğüt Meslek Yüksekokulunda iftar programı düzenlendi - Son Dakika
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BŞEÜ Söğüt Meslek Yüksekokulunda iftar programı düzenlendi

21.04.2022 12:44
BŞEÜ Söğüt Meslek Yüksekokulunda iftar programı düzenlendi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Söğüt Meslek Yüksekokulunun akademik ve idari personeliyle iftarda bir araya geldi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Söğüt Meslek Yüksekokulunun akademik ve idari personeliyle iftarda bir araya geldi.

Söğüt Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan iftarda konuşan Rektör Beydemir, ramazan ayının birlik ve beraberliği pekiştirdiğini söyledi.

Beydemir, iftar programının istişare kültürü için önemine değinerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

İftara Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhami Yurdakul, Genel Sekreter Doç. Dr. Cenk Karakurt, Genel Sekreter Yardımcısı Fakrullah Tohumcu, Rektör Danışmanı Öğretim Görevlisi Özgür Özcan, Söğüt Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Zeytin, akademik ve idari personel ile aileleri katıldı.

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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Rektör, İftar, Söğüt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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