BŞEÜ Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde meyve bahçesi açıldı - Son Dakika
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BŞEÜ Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde meyve bahçesi açıldı

31.03.2022 12:14
BŞEÜ Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde meyve bahçesi açıldı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (TUAM) meyve bahçesi kuruldu.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (TUAM) meyve bahçesi kuruldu.

Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Aşağıköy mevkisindeki yer alan uygulama alanındaki etkinlikte, dikimi gerçekleştirilen fidanların hem öğrencilerin eğitimlerine hem akademik çalışmalara hem de bölge tarımsal faaliyetlerine katkı sağlayacağını belirtti.

Yetiştiriciliği yöre iklim koşullarına uygun ve ekonomik değeri yüksek olan ceviz, Trabzon hurması, incir, ahududu ve aronya bitkilerinden oluşan 180 adet fidan, yaklaşık 3 bin metrekare alana dikildi.

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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Araştırma, Rektör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BŞEÜ Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde meyve bahçesi açıldı - Son Dakika


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