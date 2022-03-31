BŞEÜ Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde meyve bahçesi açıldı - Son Dakika

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (TUAM) meyve bahçesi kuruldu.

Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Aşağıköy mevkisindeki yer alan uygulama alanındaki etkinlikte, dikimi gerçekleştirilen fidanların hem öğrencilerin eğitimlerine hem akademik çalışmalara hem de bölge tarımsal faaliyetlerine katkı sağlayacağını belirtti.

Yetiştiriciliği yöre iklim koşullarına uygun ve ekonomik değeri yüksek olan ceviz, Trabzon hurması, incir, ahududu ve aronya bitkilerinden oluşan 180 adet fidan, yaklaşık 3 bin metrekare alana dikildi.