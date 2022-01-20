BŞEÜ Tıp Fakültesi öğrencileri "beyaz önlük" giydi - Son Dakika

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Tıp Fakültesi öğrencilerinin, törenle beyaz önlüklerini giydiği bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir'in Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Beyaz Önlük Giyme Töreni"nde bir konuşma yaptığı belirtildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Rektör Beydemir, üniversiteler arasında iş birliğinin önemli olduğunu ifade etti.

BŞEÜ Tıp Fakültesi öğrencilerinin eğitimlerine yapmış olduğu katkılardan dolayı SAÜ'ye teşekkür eden Beydemir, "Eğitimlerine Sakarya Üniversitesi çatısı altında devam eden öğrencilerimize sağladığınız imkanlar inanıyorum ki iş birliklerimizin güçlenerek devam etmesini sağlayacaktır. Geçirdiğimiz Kovid salgını bizlere tıp biliminin ne denli önemli olduğunu bir kere daha göstermiştir. Bizler de bu koordinasyon ve motivasyonla sağlık ordumuza yeni neferler yetiştirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Tıp Fakültesi öğrenciliğinin hekimlik mesleğinin ilk basamağı olduğunu kaydeden Beydemir, şunları kaydetti:

"Sizler artık birer hekim adayısınız. Bu başarınızdan dolayı her birinizi tebrik ediyorum. Bugün giyineceğiniz beyaz önlükler, sizlere bir sorumluluk yükleyecek ve sizler bu sorumluluğu hayatınız boyunca taşıyacaksınız. Etik değerlere saygılı, akıl ve bilimi kendisine yol edinmiş, milli ve manevi değerleri yüksek birer hekim olarak üniversitelerimizden mezun olacaksınız. Tıp Fakültelerimizde aldığınız eğitimleri, edindiğiniz tecrübeleri meslek hayatlarınıza yansıtacak; insanlarımızın hayatlarına dokunacaksınız. Özveri, özgüven ve sabır gerektiren zor bir o kadar da kutsal bir mesleği icra edeceksiniz. İnsanları, Kanuni Sultan Süleyman'ın 'Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.' dizelerinde değindiği o muteber sıhhate kavuşturacaksınız."

Törene, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, BŞEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Baykan, SAÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Karabay, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.