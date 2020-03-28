BŞEÜ uzaktan eğitime hızlı adapte olan üniversitelerden biri oldu - Son Dakika
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BŞEÜ uzaktan eğitime hızlı adapte olan üniversitelerden biri oldu

6 saat önce

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), YÖK tarafından 23 Mart tarihinde başlatılan uzaktan eğitim sürecine en hızlı adapte olan üniversitelerden biri oldu.

BŞEÜ uzaktan eğitime hızlı adapte olan üniversitelerden biri oldu, System.String[]

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), YÖK tarafından 23 Mart tarihinde başlatılan uzaktan eğitim sürecine en hızlı adapte olan üniversitelerden biri oldu.


Uzaktan Eğitim Müdürlüğünün mevcut altyapısını 4 kat artıran üniversite, ön lisans, lisans, yüksek lisans, hazırlık ve TÖMER sınıflarında okutulan 3 bin dersi internet üzerinden yayınlamaya başladı. Salgın süresince eğitimde aksama olmaması adına gayretli bir çalışma yürüten BŞEÜ, dersleri yalnızca ders notları ve sunumlarla değil, hocaların çektiği videolarla veren sayılı üniversite arasına girmeyi başardı. Üniversitenin Açık ve Uzaktan Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünü ziyaret eden BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Emre Dandıl'dan uzaktan eğitim süreciyle ilgili bilgi aldı.


"Bir haftalık süreçte 500'e yakın öğretim elemanımıza uzaktan eğitim sistemini kullanmaya ilişkin eğitimler verdik"


Ziyaretin sonunda bir açıklama yapan Rektör Beydemir, YÖK'ün 16 Mart'ta eğitime geçici olarak ara vermesinin ardından 23 Mart'ta uzaktan eğitim sürecini başlattığını ve BŞEÜ'nün de 23 Mart itibarıyla derslerini internet üzerinden öğrencilere sunmaya başladığını söyledi. YÖK'ün aldığı yeni karar doğrultusunda 2019-2020 eğitim öğretim yılının bahar döneminde yalnızca uzaktan eğitim verileceğini ve yüz yüze eğitim yapılmayacağını hatırlatan Rektör Beydemir, sözlerine şöyle devam etti;


"Korona virüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında, Yükseköğretim Kurulumuzun 16 Mart'ta üniversitelerde eğitime geçici olarak ara vermesinin ardından, bir hafta sonra yani 23 Mart tarihi itibarıyla Üniversitemizde uzaktan eğitime başladık. Bir haftalık süreçte 500'e yakın öğretim elemanımıza uzaktan eğitim sistemini kullanmaya ilişkin eğitimler verdik. Bilgi İşlem Daire Başkanlığımızın desteğiyle UZEM'in kapasitesini 4 katına çıkardık. Bugün geldiğimiz noktada, üniversitemizin ön lisans, lisans, yüksek lisans, hazırlık ve TÖMER sınıflarında okutulan 3 bin dersi internet üzerinden öğrencilerimize sunmuş durumdayız. Şunu da belirtmek isterim, pek çok üniversite, öğrencilerine yalnızca ders notlarını ve slaytları sunarken, biz Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi olarak bu derslerin tamamını öğretim elemanlarımızın hazırladığı videolar üzerinden veriyoruz. Uzaktan eğitim sürecinde özveriyle çalışan tüm hocalarımıza, UZEM, Bilgi İşlem ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı personeli başta olmak üzere tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu süreçte öğrencilerimizle ayrı kalmak bizi son derece üzüyor. En büyük dileğimiz, salgın tehlikesinin bir an evvel ortadan kalması. Öğrencilerimizin yeniden üniversitemize gelmesini dört gözle bekliyoruz. Bu dönemi evlerinden çıkmadan, ders çalışarak, kitap okuyarak ve kendilerini mümkün olduğunca geliştirerek geçirmelerini tavsiye ediyoruz." - BİLECİK

23 Mart, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 12:03 Kaynak: İHA

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