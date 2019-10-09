BSK ile kaplanan yol hizmete sunuldu

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim Kusumlar köy yolundaki çalışmaları yerinde inceleyerek, vatandaşların isteklerini dinledi. Kaymakam Halim, "Kusumlar köyünü Simav- Balıkesir devlet ana yoluna bağlayan köy yolunda genişletme çalışmaları yapıldı. 4,1 kilometrelik yolun tamamı BSK asfalt yol haline getirildi. Kusumlar köyü, en önemli maliyetli üst yapı yatırımına kavuştu. Hayırlı olsun" dedi. - KÜTAHYA

Kütahya 'nın Simav ilçesine bağlı Kusumlar köyünde, BSK ile kaplanan 4,1 kilometrelik yolun hizmete sunulduğu bildirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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