Son Dakika Haberleri: BSK ile kaplanan yol hizmete sunuldu
Son Dakika Güncel BSK ile kaplanan yol hizmete sunuldu

BSK ile kaplanan yol hizmete sunuldu

1 saat önce

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Kusumlar köyünde, BSK ile kaplanan 4,1 kilometrelik yolun hizmete sunulduğu bildirildi.

BSK ile kaplanan yol hizmete sunuldu, System.String[]

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Kusumlar köyünde, BSK ile kaplanan 4,1 kilometrelik yolun hizmete sunulduğu bildirildi.


Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim Kusumlar köy yolundaki çalışmaları yerinde inceleyerek, vatandaşların isteklerini dinledi. Kaymakam Halim, "Kusumlar köyünü Simav- Balıkesir devlet ana yoluna bağlayan köy yolunda genişletme çalışmaları yapıldı. 4,1 kilometrelik yolun tamamı BSK asfalt yol haline getirildi. Kusumlar köyü, en önemli maliyetli üst yapı yatırımına kavuştu. Hayırlı olsun" dedi. - KÜTAHYA

Türker Çağatay Halim, Kütahya, Simav, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 10:11 Kaynak: İHA
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