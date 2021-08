Bşkan Işık: "Kütahya, okçuluğun da merkezi olacak" - Son Dakika

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen Geleneksel Okçuluk Yıldızlar ve Gençler Açık Hava Türkiye Şampiyonası, Kütahya'da gerçekleştirildi. Yarışmaya katılan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, derece alan sporcularla beraber tüm sporcuları tebrik etti.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından Kütahya Okmeydanı Geleneksel Türk Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonada Bursa, İstanbul, Kastamonu, Erzurum, Samsun, Osmaniye ve Konya bölge müsabakalarında kategorilerinde finale katılan sporcular mücadele etti.

Yarışmalarda Yıldız Kız Kategorisinde birinci olan Kütahyalı Zeynep Koran'ı ayrı tebrik eden Başkan Işık, böyle bir şampiyonaya ev sahipliği yapmanın onurunu yaşadıklarını ifade ederek başladığı konuşmasında, "Federasyon üyemiz ve Kütahya başkanımız Selim Erduğan'a, bu organizasyonda yaptığı katkıları için teşekkür ederim. Bu tesisin ilimize kazandırılmasında, özellikle İstanbul Okmeydanı'ndan sonra, Türkiye'de ata yadigarı toplam 54 ok meydanından ihya edilen ikinci ok meydanı olarak tescillenen bu meydanın, spor müsabakalarında kullanılması, bu şehrin en güzel kazanımlarından birisidir. Sizleri her zaman Kütahya'ya bekliyoruz. Yarışmaya katılan tüm gençlerimize, onların hocalarına ve ailelerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İlla madalya almak gerekmiyor. Bu heyecanı yaşamak ve bu yarışmalara katılmak önemli bir kazanım. Kaybeden sporcularımıza, bundan sonraki yarışmalarda başarılar diliyorum. Yıldız kategorisinde Türkiye şampiyonu olan Kütahyalı kızımızı da, ayrıca tebrik ediyorum. Emeğimizin karşılığını aldık" dedi.

Yapılan protokol konuşmalarının ardından derece alan sporculara madalyaları verildi.

Yarışmaya Kütahya Vali Vekili Aydın Börü, AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy ve sporcuların aileleri katıldı. - KÜTAHYA