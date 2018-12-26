Bsl 12. Hafta Özet | Darüşşafaka Tekfen 82-57 Adatıp Sakarya Büyükşehir Basketbol
1 saat önce
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasının kapanış mücadelesinde Darüşşafaka Tekfen konuk ettiği Adatıp Sakarya Büyükşehir Basketbol'u farklı mağlup etti.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasının kapanış mücadelesinde Darüşşafaka Tekfen konuk ettiği Adatıp Sakarya Büyükşehir Basketbol'u farklı mağlup etti.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:12 Kaynak: Youtube
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