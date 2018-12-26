Son Dakika Haberleri: Bsl 12. Hafta Özet | Darüşşafaka Tekfen 82-57 Adatıp Sakarya Büyükşehir Basketbol

Bsl 12. Hafta Özet | Darüşşafaka Tekfen 82-57 Adatıp Sakarya Büyükşehir Basketbol

1 saat önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasının kapanış mücadelesinde Darüşşafaka Tekfen konuk ettiği Adatıp Sakarya Büyükşehir Basketbol'u farklı mağlup etti.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasının kapanış mücadelesinde Darüşşafaka Tekfen konuk ettiği Adatıp Sakarya Büyükşehir Basketbol'u farklı mağlup etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:12 Kaynak: Youtube

basketbol, Sakarya, Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, Darüşşafaka, Genel
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