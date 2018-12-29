Bsl 13. Hafta Özet | Bahçeşehir Koleji 79-77 Tofaş
1 saat önce
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 13. hafta karşılaşmasında Bahçeşehir Koleji, Tofaş'ı 79-77 mağlup etti.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 13. hafta karşılaşmasında Bahçeşehir Koleji, Tofaş'ı 79-77 mağlup etti.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 04:21 Kaynak: Youtube
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