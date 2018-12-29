Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 13. hafta karşılaşmasında Bahçeşehir Koleji, Tofaş'ı 79-77 mağlup etti.

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