Son Dakika Haberleri: Bsl 14. Hafta Özet | İstanbul Büyükşehir Belediyespor 80-93 Anadolu Efes

Bsl 14. Hafta Özet | İstanbul Büyükşehir Belediyespor 80-93 Anadolu Efes

1 saat önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Anadolu Efes deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 93-80 mağlup etti.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Anadolu Efes deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 93-80 mağlup etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 04:47 Kaynak: Youtube

Anadolu Efes, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Genel
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