Bsl 14. Hafta Özet | İstanbul Büyükşehir Belediyespor 80-93 Anadolu Efes
1 saat önce
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Anadolu Efes deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 93-80 mağlup etti.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 04:47 Kaynak: Youtube
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