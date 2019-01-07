Son Dakika Haberleri: Bsl 14. Hafta Özet | Pınar Karşıyaka 103-77 Bahçeşehir Koleji

Bsl 14. Hafta Özet | Pınar Karşıyaka 103-77 Bahçeşehir Koleji

30 dakika önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 14. hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, Bahçeşehir Koleji'ni 103-77 yenmeyi başardı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 14. hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, Bahçeşehir Koleji'ni 103-77 yenmeyi başardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 01:32 Kaynak: Youtube

Pınar Karşıyaka, Genel
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