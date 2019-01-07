Bsl 14. Hafta Özet | Pınar Karşıyaka 103-77 Bahçeşehir Koleji
30 dakika önce
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 14. hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, Bahçeşehir Koleji'ni 103-77 yenmeyi başardı.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 14. hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka
, Bahçeşehir Koleji'ni 103-77 yenmeyi başardı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 01:32 Kaynak: Youtube
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