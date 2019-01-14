Bsl 15. Hafta Özet | Bahçeşehir Koleji 103 - 86 İstanbul Bbsk
52 dakika önce
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Bahçeşehir Koleji, İstanbul BBSK'yı 103 - 86 mağlup etti.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Bahçeşehir Koleji, İstanbul
BBSK'yı 103 - 86 mağlup etti.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:22 Kaynak: Youtube
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