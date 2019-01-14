Son Dakika Haberleri: Bsl 15. Hafta Özet | Bahçeşehir Koleji 103 - 86 İstanbul Bbsk

Bsl 15. Hafta Özet | Bahçeşehir Koleji 103 - 86 İstanbul Bbsk

52 dakika önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Bahçeşehir Koleji, İstanbul BBSK'yı 103 - 86 mağlup etti.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Bahçeşehir Koleji, İstanbul BBSK'yı 103 - 86 mağlup etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:22 Kaynak: Youtube

İstanbul, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü Meteorolog, İstanbul'da Etkili Olacak Kar İçin Tarih Verdi El Şakası Nedeniyle Arkadaşını Öldürdü, Cezaevi İzninde Kendini Astı

Ekipler, Donmak Üzere Olan 50 Kişiyi Son Anda Kurtardı Otomotiv Devi Anadolu Isuzu Üretime Ara Verecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 11:14:32. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bsl 15. Hafta Özet | Bahçeşehir Koleji 103 - 86 İstanbul Bbsk
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]