Bsl 15. Hafta Özet | Fenerbahçe Beko 89-64 Adatıp Sakarya Büyükşehir Basketbol
51 dakika önce
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 15. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, Adatıp Sakarya Büyükşehir Basketbol'u 89-64 mağlup etmeyi başardı.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 15. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko
, Adatıp Sakarya
Büyükşehir Basketbol'u 89-64 mağlup etmeyi başardı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:22 Kaynak: Youtube
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