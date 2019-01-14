Son Dakika Haberleri: Bsl 15. Hafta Özet | Fenerbahçe Beko 89-64 Adatıp Sakarya Büyükşehir Basketbol

Bsl 15. Hafta Özet | Fenerbahçe Beko 89-64 Adatıp Sakarya Büyükşehir Basketbol

51 dakika önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 15. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, Adatıp Sakarya Büyükşehir Basketbol'u 89-64 mağlup etmeyi başardı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 15. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, Adatıp Sakarya Büyükşehir Basketbol'u 89-64 mağlup etmeyi başardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:22 Kaynak: Youtube

basketbol, Sakarya, Beko, Fenerbahçe, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Lider Farklı Kazandı Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Sakarya Adaylarını Açıkladı! İşte Tam Liste

Erdoğan'dan Down Sendromlu Çocuğa: Beni Ne Kadar Seviyorsun, Göster Bakalım Sakarya'da Doğal Gaz Hattında Çıkan Yangında, Alevler Gökyüzünü Kapladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 11:13:51. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bsl 15. Hafta Özet | Fenerbahçe Beko 89-64 Adatıp Sakarya Büyükşehir Basketbol
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]