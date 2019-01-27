Bsl 16. Hafta Özet | Beşiktaş Sompo Japan 58-79 Fenerbahçe Beko
46 dakika önce
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 16. hafta derbisinde Fenerbahçe Beko, deplasmanda Beşiktaş Sompo Japan'ı 58-79 mağlup etti.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 16. hafta derbisinde Fenerbahçe Beko
, deplasmanda Beşiktaş
Sompo Japan'ı 58-79 mağlup etti.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 07:56 Kaynak: Youtube
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