Son Dakika Haberleri: Bsl 16. Hafta Özet | Tofaş 93-91 Pınar Karşıyaka

Bsl 16. Hafta Özet | Tofaş 93-91 Pınar Karşıyaka

46 dakika önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Tofaş uzatmaya giden maçta Pınar Karşıyaka'yı 93-91 mağlup etti.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Tofaş uzatmaya giden maçta Pınar Karşıyaka'yı 93-91 mağlup etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 07:56 Kaynak: Youtube

Pınar Karşıyaka, Tofaş, Genel
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