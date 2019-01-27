Bsl 16. Hafta Özet | Tofaş 93-91 Pınar Karşıyaka
46 dakika önce
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Tofaş uzatmaya giden maçta Pınar Karşıyaka'yı 93-91 mağlup etti.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Tofaş
uzatmaya giden maçta Pınar Karşıyaka
'yı 93-91 mağlup etti.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 07:56 Kaynak: Youtube
Defne Samyeli, Sevgilisi Cem Yılmaz ile Uyurken Çekilen Fotoğrafını Paylaştı
Kuzey Irak'ta Askeri Üssümüze Yapılan Saldırının Detayları Ortaya Çıktı: Saldırganlar Sivillerin Arasına Gizlendi
Kazım Karabekir'in Torunu Bakan Kurum'a Tepki Gösterdi: 15 Temmuz'u Konuşmayın, Dedem İçin Buradasınız