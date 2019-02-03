Son Dakika Haberleri: Bsl 17. Hafta Özet | Adatıp Sakarya Büyükşehir Basketbol 73-69 Arel Üniversitesi Büyükçekmece

Bsl 17. Hafta Özet | Adatıp Sakarya Büyükşehir Basketbol 73-69 Arel Üniversitesi Büyükçekmece

23 dakika önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 17. hafta mücadelsinde Adatıp Sakarya Büyükşehir Basketbol, Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'u 73-69'luk skorla mağlup etti.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 17. hafta mücadelsinde Adatıp Sakarya Büyükşehir Basketbol, Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'u 73-69'luk skorla mağlup etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 11:28 Kaynak: Youtube

Büyükçekmece, Arel Üniversitesi, basketbol, Sakarya, Genel
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