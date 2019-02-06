Son Dakika Haberleri: Bsl 17. Hafta Özet | Darüşşafaka Tekfen 86-95 Anadolu Efes

Bsl 17. Hafta Özet | Darüşşafaka Tekfen 86-95 Anadolu Efes

28 dakika önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasının kapanış mücadelesinde Anadolu Efes uzatmaya giden karşılaşmada Darüşşafaka Tekfen'i 95-86 mağlup etti.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasının kapanış mücadelesinde Anadolu Efes uzatmaya giden karşılaşmada Darüşşafaka Tekfen'i 95-86 mağlup etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:13 Kaynak: Youtube

Anadolu Efes, Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, Darüşşafaka, Genel
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