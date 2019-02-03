Bsl 17. Hafta Özet | Galatasaray Doğa Sigorta 88-73 Bahçeşehir Koleji
1 saat önce
Galatasaray Doğa Sigorta, Bahçeşehir Koleji karşısında geriye düştüğü karşılaşmayı son çeyrekteki performansıyla 88-73 kazandı.
Galatasaray
Doğa Sigorta
, Bahçeşehir Koleji karşısında geriye düştüğü karşılaşmayı son çeyrekteki performansıyla 88-73 kazandı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 07:12 Kaynak: Youtube
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