Son Dakika Haberleri: Bsl 19. Hafta Özet | Adatıp Sakarya Bşb 62-99 Anadolu Efes

Bsl 19. Hafta Özet | Adatıp Sakarya Bşb 62-99 Anadolu Efes

1 saat önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 19. hafta erteleme maçında Anadolu Efes, deplasmanda Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'u 99-62 mağlup etti.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 19. hafta erteleme maçında Anadolu Efes, deplasmanda Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'u 99-62 mağlup etti.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 08:29 Kaynak: Youtube
basketbol, Anadolu Efes, Sakarya, Genel
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