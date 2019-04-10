Bsl 19. Hafta Özet | Afyon Belediye 89 - 86 Pınar Karşıyaka
1 saat önce
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 19. hafta erteleme maçında Afyon Belediyespor, sahasında Pınar Karşıyaka'yı 89-86'lık skorla mağlup etti.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:49 Kaynak: Youtube
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 19. hafta erteleme maçında Afyon
Belediyespor, sahasında Pınar Karşıyaka
'yı 89-86'lık skorla mağlup etti.
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