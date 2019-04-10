Son Dakika Haberleri: Bsl 19. Hafta Özet | Afyon Belediye 89 - 86 Pınar Karşıyaka

Bsl 19. Hafta Özet | Afyon Belediye 89 - 86 Pınar Karşıyaka

1 saat önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 19. hafta erteleme maçında Afyon Belediyespor, sahasında Pınar Karşıyaka'yı 89-86'lık skorla mağlup etti.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 19. hafta erteleme maçında Afyon Belediyespor, sahasında Pınar Karşıyaka'yı 89-86'lık skorla mağlup etti.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:49 Kaynak: Youtube
Pınar Karşıyaka, Afyon, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Abdullah Gül'den Yeni Parti Kuracağı Konuşulan Babacan ve Davutoğlu'na Talimat: Bekleyin Mevlüt Uysal'ın Anlattıkları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Şaşkına Çevirmiş Meral Akşener, Erdoğan'a Çağrıda Bulundu: Şentop'u İstifa Ettir, Yıldırım'a Oy Vereceğiz Son Dakika! Gözlerin Çevrildiği Erdoğan-Bahçeli Görüşmesi Başladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 12:43:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bsl 19. Hafta Özet | Afyon Belediye 89 - 86 Pınar Karşıyaka
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]