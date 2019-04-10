Bsl 19. Hafta Özet | Fenerbahçe Beko 84 - 67 Gaziantep
9 dakika önce
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 19. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Gaziantep Basketbol'u 84-67'lik skorla mağlup etti.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:34 Kaynak: Youtube
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 19. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Beko
, konuk ettiği Gaziantep
Basketbol'u 84-67'lik skorla mağlup etti.
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