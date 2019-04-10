Son Dakika Haberleri: Bsl 19. Hafta Özet | Fenerbahçe Beko 84 - 67 Gaziantep

Bsl 19. Hafta Özet | Fenerbahçe Beko 84 - 67 Gaziantep

9 dakika önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 19. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Gaziantep Basketbol'u 84-67'lik skorla mağlup etti.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 19. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Gaziantep Basketbol'u 84-67'lik skorla mağlup etti.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:34 Kaynak: Youtube
Gaziantep, Beko, Fenerbahçe, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fenerbahçe, Galatasaray Derbisi Hazırlıklarına Başladı Fenerbahçeli Futbolcu Neustadter, Başakşehir'e İmza Attı Galatasaray'ın Derbi Galibiyet Primi 5 Milyon TL Ali Koç'tan "Fener Ol" Kampanyası Açıklaması
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 10:43:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bsl 19. Hafta Özet | Fenerbahçe Beko 84 - 67 Gaziantep
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]