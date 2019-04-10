Son Dakika Haberleri: Bsl 19. Hafta Özet | Galatasaray Doğa Sigorta 76-75 Tofaş

Bsl 19. Hafta Özet | Galatasaray Doğa Sigorta 76-75 Tofaş

31 dakika önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 19. hafta erteleme maçında Galatasaray Doğa Sigorta, konuk ettiği TOFAŞ'ı 76-75 yendi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 19. hafta erteleme maçında Galatasaray Doğa Sigorta, konuk ettiği TOFAŞ'ı 76-75 yendi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:34 Kaynak: Youtube
Sigorta, Galatasaray, Genel
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