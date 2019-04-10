Bsl 19. Hafta Özet | Galatasaray Doğa Sigorta 76-75 Tofaş
31 dakika önce
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 19. hafta erteleme maçında Galatasaray Doğa Sigorta, konuk ettiği TOFAŞ'ı 76-75 yendi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:34 Kaynak: Youtube
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 19. hafta erteleme maçında Galatasaray
Doğa Sigorta
, konuk ettiği TOFAŞ'ı 76-75 yendi.
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